Королевская прислуга отказалась работать на экс-принца Эндрю из-за Эпштейна

По данным издания, после переезда Эндрю в Сандрингем вечером 3 февраля сформировался целый список сотрудников, не желающих с ним работать. В результате, как утверждает один из собеседников издания, у бывшего члена королевской семьи останется минимальный штат, и ему, возможно, впервые придётся выполнять обычные бытовые действия самостоятельно.
В настоящее время 65-летний Эндрю проживает в коттедже на территории поместья, но ожидается его скорый переезд в другой дом в том же владении. Напомним, что из-за скандалов, связанных с Эпштейном, он был лишён всех воинских званий, покровительств и в конечном итоге — титулов принца и герцога Йоркского. Хотя Эндрю на протяжении долгого времени отвергал обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Вирджинии Джуфре, дело было урегулировано во внесудебном порядке с выплатой многомиллионной компенсации, что окончательно подорвало его репутацию.
Тем временем, в Великобритании намечается отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за связи бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с Эпштейном. Депутаты открыто выражают сомнения в способности премьера пережить этот кризис. Положение усугубляет недавнее заявление спикера палаты лордов о добровольном уходе Мандельсона из парламента.
