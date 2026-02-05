Королевская прислуга отказалась работать на экс-принца Эндрю из-за Эпштейна

В настоящее время 65-летний Эндрю проживает в коттедже на территории поместья, но ожидается его скорый переезд в другой дом в том же владении. Напомним, что из-за скандалов, связанных с Эпштейном, он был лишён всех воинских званий, покровительств и в конечном итоге — титулов принца и герцога Йоркского. Хотя Эндрю на протяжении долгого времени отвергал обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Вирджинии Джуфре, дело было урегулировано во внесудебном порядке с выплатой многомиллионной компенсации, что окончательно подорвало его репутацию.