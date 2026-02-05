Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Королевская прислуга отказалась работать на экс-принца Эндрю из-за Эпштейна

Сотрудники королевского поместья Сандрингем отказываются работать на Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Карла III, из-за его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Персоналу была предоставлена возможность отказаться от работы с экс-принцем по этическим соображениям, и многие этой возможностью воспользовались. Об этом рассказала газета The Sun.

По данным издания, после переезда Эндрю в Сандрингем вечером 3 февраля сформировался целый список сотрудников, не желающих с ним работать. В результате, как утверждает один из собеседников издания, у бывшего члена королевской семьи останется минимальный штат, и ему, возможно, впервые придётся выполнять обычные бытовые действия самостоятельно.

В настоящее время 65-летний Эндрю проживает в коттедже на территории поместья, но ожидается его скорый переезд в другой дом в том же владении. Напомним, что из-за скандалов, связанных с Эпштейном, он был лишён всех воинских званий, покровительств и в конечном итоге — титулов принца и герцога Йоркского. Хотя Эндрю на протяжении долгого времени отвергал обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Вирджинии Джуфре, дело было урегулировано во внесудебном порядке с выплатой многомиллионной компенсации, что окончательно подорвало его репутацию.

Тем временем, в Великобритании намечается отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за связи бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с Эпштейном. Депутаты открыто выражают сомнения в способности премьера пережить этот кризис. Положение усугубляет недавнее заявление спикера палаты лордов о добровольном уходе Мандельсона из парламента.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше