Трамп признался в симпатии к Биллу Клинтону

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что сохраняет симпатию к бывшему президенту Биллу Клинтону, поскольку тот, по его словам, всегда хорошо к нему относился и по-настоящему понимал.
Трамп также признался, что его беспокоит тот факт, что Клинтон стал фигурантом уголовного дела, связанного с деятельностью покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Билла и Хиллари Клинтон, сам он не имел никаких дел с Эпштейном.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что независимость ФРС от президента является теоретической.
