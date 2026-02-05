Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признался в симпатии к Биллу Клинтону

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что сохраняет симпатию к бывшему президенту Биллу Клинтону, поскольку тот, по его словам, всегда хорошо к нему относился и по-настоящему понимал.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что сохраняет симпатию к бывшему президенту Биллу Клинтону, поскольку тот, по его словам, всегда хорошо к нему относился и по-настоящему понимал.

Трамп также признался, что его беспокоит тот факт, что Клинтон стал фигурантом уголовного дела, связанного с деятельностью покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

При этом американский лидер подчеркнул, что в отличие от Билла и Хиллари Клинтон, сам он не имел никаких дел с Эпштейном.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что независимость ФРС от президента является теоретической.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше