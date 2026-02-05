Посол назвал последствия кражи активов России Британией

«Совместно с другими странами “семерки” британцы уже опустились до воровства доходов, которые приносят российские суверенные средства, поскольку их собственные финансовые возможности для выделения очередного кредита Украине изрядно истощились. Что касается кражи наших активов в полном объеме, если это произойдет, то она будет иметь для британской финансовой системы последствия не менее разрушительные, чем для фининститутов и стран ЕС», — сказал Келин.