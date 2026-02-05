Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Хокинг более 200 раз упоминался в файлах Эпштейна

Британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг более 200 раз упоминается в обнародованных документах по делу обвиненного в насилии и торговле людьми американского финансиста Джеффри Эпштейна. С обнародованными минюстом США файлами 5 февраля ознакомились «Известия».

Источник: AP 2024

В одной из опубликованных переписок утверждается, что ученый встречался с финансистом.

Хокинг и Эпштейн были знакомы с 2006 года.

В Литве и Турции 3 февраля начались расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что, согласно опубликованным документам, маленькие девочки из Турции были привезены на остров, якобы принадлежащий Эпштейну. Однако дети не говорили по-английски, в связи с чем возникали трудности.

Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря прошлого года, после того как 19 ноября того же года президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше