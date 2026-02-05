Стивен Хокинг более 200 раз упоминался в файлах Эпштейна

В одной из опубликованных переписок утверждается, что ученый встречался с финансистом.
Хокинг и Эпштейн были знакомы с 2006 года.
В Литве и Турции 3 февраля начались расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что, согласно опубликованным документам, маленькие девочки из Турции были привезены на остров, якобы принадлежащий Эпштейну. Однако дети не говорили по-английски, в связи с чем возникали трудности.
Файлы Эпштейна начали публиковать 20 декабря прошлого года, после того как 19 ноября того же года президент США Дональд Трамп подписал законопроект об их обнародовании.