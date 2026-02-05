Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю

Россия оперативно отреагировала на давление Вашингтона на Китай из-за закупок российской нефти. К таким выводам пришли журналисты КНР, анализируя недавние действия Москвы, сообщает китайское издание 360kuai. Пересказ материала приводит АБН24.
Как отмечают авторы публикации, президент США Дональд Трамп усиливает давление на страны, продолжающие покупать российскую нефть. Ранее он заявил, что Индия якобы договорилась с Вашингтоном и прекратит импорт топлива из РФ. После этого внимание Белого дома переключилось на Китай.
По данным китайских журналистов, США выдвинули Пекину жесткие требования. Трамп потребовал немедленно отказаться от закупок нефти у России и Ирана и переориентироваться на крупномасштабные поставки из Венесуэлы. В случае отказа Вашингтон пригрозил ввести карательные пошлины. В КНР расценили эти требования как прямой ультиматум.
В Пекине полагают, что таким образом США пытаются решить сразу несколько задач. С одной стороны, вернуть венесуэльскую нефть на мировой рынок и снизить цены на топливо, ослабив инфляционное давление внутри США. С другой — лишить Россию и Иран значительной части нефтяных доходов.
Реакция Москвы, как пишет 360kuai, последовала практически сразу. Вскоре после заявлений Трампа из России в Пекин вылетел спецборт. В КНР прибыл секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Китайские журналисты считают этот визит прямым ответом Кремля на попытки США усилить давление на Пекин.
По их оценке, переговоры имели политический и стратегический характер. Российская сторона, как утверждается, затронула в том числе тему Тайваня и вопросы региональной безопасности, что стало для китайской стороны важным сигналом. Шойгу подтвердил поддержку Китаю по тайваньскому вопросу и раскритиковал действия третьих стран, которые, по мнению Москвы, дестабилизируют обстановку в регионе.
В публикации делается вывод, что визит российского представителя оказался эффективным. Угрозы Вашингтона, по версии китайских СМИ, не дали ожидаемого результата.
Как резюмируют авторы 360kuai, послание Москвы Пекину сводилось к следующему: пока Китай выдерживает экономическое давление США, Россия готова оказывать ему поддержку по ключевым вопросам безопасности.
