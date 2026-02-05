Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю

По их оценке, переговоры имели политический и стратегический характер. Российская сторона, как утверждается, затронула в том числе тему Тайваня и вопросы региональной безопасности, что стало для китайской стороны важным сигналом. Шойгу подтвердил поддержку Китаю по тайваньскому вопросу и раскритиковал действия третьих стран, которые, по мнению Москвы, дестабилизируют обстановку в регионе.