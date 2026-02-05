Iltalehti: Трамп играет в опасную игру, отказавшись продлевать ДСНВ

В Финляндии выразили обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
В публикации подчеркивается, что такая позиция рассматривается как рискованная и может повлиять на глобальную систему контроля над ядерными вооружениями.
Авторы материала отмечают, что при отсутствии действующего соглашения мир может оказаться без ключевого механизма, ограничивающего ядерные арсеналы двух крупнейших ядерных держав. По мнению журналистов, это способно усилить напряжённость и неопределённость в сфере стратегической безопасности.
Издание также указывает, что одной из причин подобной позиции Вашингтона может быть стремление добиться присоединения Китая к новому формату договорённостей. В публикации подчеркивается, что Пекин рассматривается Соединёнными Штатами как усиливающийся конкурент, влияние которого необходимо учитывать при разработке будущих соглашений в области контроля над вооружениями.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединённые Штаты договориться о новом соглашении по ядерному вооружению, по его словам, РФ и США следует достигнуть договорённости о рамочной системе-преемнике.