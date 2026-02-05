Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя президента РФ: в чем причина

Президент России Владимир Путин 4 февраля 2026 года освободил Сергея Иванова от должности своего специального представителя по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта. Указ размещен на портале правовых актов.
«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в документе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Иванов сам выразил желание покинуть этот пост.
«Указ по должности. По собственному желанию Иванова», — отметил представитель Кремля.
Сергей Иванов занимал должность специального представителя по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта с 2016 года. С января 2017 года он также занимает пост председателя наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций.
Иванов является членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» с 2017 года. С 2019 года он возглавляет попечительский совет Российского военно-исторического общества.
Напомним, 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от поста генерального прокурора РФ в связи с его назначением на должность председателя Верховного суда России. Вместо него на пост генпрокурора был назначен Александр Гуцан.
Позже, 4 февраля президент России подписал указ о назначении двух новых заместителей Гуцана. Им стали Сергей Бажутов и Сергей Табельский. Указ вступил в силу с момента подписания.
Также Владимир Путин 20 октября освободил Игоря Маслова от должности руководителя управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
В сентябре лидер России принял отставку заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Козака. Позже Песков подтвердил, что он подал в отставку по собственному желанию.
Козак являлся соратником и одной из ключевых фигур в команде Путина. В 2020 году он возвращался на должность заместителя главы администрации президента. Песков отмечал, что Козак будет заниматься вопросами, связанными с Украиной и интеграцией.