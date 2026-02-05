Ричмонд
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя президента РФ: в чем причина

Песков: Срегей Иванов освобожден от должности по собственному желанию.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 4 февраля 2026 года освободил Сергея Иванова от должности своего специального представителя по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта. Указ размещен на портале правовых актов.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в документе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Иванов сам выразил желание покинуть этот пост.

«Указ по должности. По собственному желанию Иванова», — отметил представитель Кремля.

Сергей Иванов занимал должность специального представителя по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта с 2016 года. С января 2017 года он также занимает пост председателя наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций.

Иванов является членом наблюдательного совета госкорпорации «Ростех» с 2017 года. С 2019 года он возглавляет попечительский совет Российского военно-исторического общества.

Напомним, 24 сентября Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от поста генерального прокурора РФ в связи с его назначением на должность председателя Верховного суда России. Вместо него на пост генпрокурора был назначен Александр Гуцан.

Позже, 4 февраля президент России подписал указ о назначении двух новых заместителей Гуцана. Им стали Сергей Бажутов и Сергей Табельский. Указ вступил в силу с момента подписания.

Также Владимир Путин 20 октября освободил Игоря Маслова от должности руководителя управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В сентябре лидер России принял отставку заместителя руководителя Администрации президента Дмитрия Козака. Позже Песков подтвердил, что он подал в отставку по собственному желанию.

Козак являлся соратником и одной из ключевых фигур в команде Путина. В 2020 году он возвращался на должность заместителя главы администрации президента. Песков отмечал, что Козак будет заниматься вопросами, связанными с Украиной и интеграцией.

