Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC

Трамп распорядился помочь в поисках пропавшей матери журналистки NBC Гатри.

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение федеральным правоохранительным органам помочь в поисках пропавшей без вести матери журналистки NBC Саванны Гатри.

Мать журналистки бесследно исчезала из своего дома в штате Аризона в воскресенье днем. Власти полагают, что 84-летнюю женщину могли похитить.

«Я говорил с Саванной Гатри и дал ей знать, что немедленно отдаю приказ всем федеральным правоохранительным органам быть в полном распоряжении семьи и местных властей», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент подчеркнул, что задействует все ресурсы, чтобы мать журналистки благополучно вернулась домой, и добавил, что все нация молится за ее семью.

