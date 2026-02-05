Ричмонд
От снегопадов в Японии с конца января погибли 38 человек

РИА Новости: от снегопадов в Японии с 20 января погибли 38 человек.

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. От серии снегопадов, обрушившихся на Японию, с 20 января погибли 38 человек, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости.

Несколько волн снегопадов с 20 января обрушились на север и северо-запад Японии. Ранее было известно о 35 погибших и 393 пострадавших.

К настоящему моменту ранения и травмы получили 451 человек, из них 142 — тяжелой степени.

Погибли 38 человек. Более трети погибших приходится на префектуру Ниигата — 14 человек.