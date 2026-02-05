Орбан осудил использование венгров Киевом в качестве пушечного мяса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил принудительную мобилизацию на Украине, которая привела к гибели закарпатского венгра. Своим мнением он поделился в социальной сети X.
«Еще один венгр, отправленный на линию боевых действий, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Наш народ не может быть использован в качестве пушечного мяса», — написал премьер-министр.
Орбан отметил, что такой подход недопустим, и выразил поддержку семье погибшего. Он также пообещал, что все украинские чиновники, причастные к мобилизации, будут немедленно выдворены из Венгрии.
Ранее в Германии осудили принудительную мобилизацию на Украине. Отмечается, что сотрудники ТЦК забирают мужчин призывного возраста прямо с улиц, зачастую действуя жестко и грубо. Немцы указали на серьезную нехватку личного состава ВСУ.