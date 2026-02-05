Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан осудил использование венгров Киевом в качестве пушечного мяса

Премьер Венгрии пообещал выдворить украинских чиновников за принудительную мобилизацию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил принудительную мобилизацию на Украине, которая привела к гибели закарпатского венгра. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Еще один венгр, отправленный на линию боевых действий, погиб в результате принудительной мобилизации на Украине. Наш народ не может быть использован в качестве пушечного мяса», — написал премьер-министр.

Орбан отметил, что такой подход недопустим, и выразил поддержку семье погибшего. Он также пообещал, что все украинские чиновники, причастные к мобилизации, будут немедленно выдворены из Венгрии.

Ранее в Германии осудили принудительную мобилизацию на Украине. Отмечается, что сотрудники ТЦК забирают мужчин призывного возраста прямо с улиц, зачастую действуя жестко и грубо. Немцы указали на серьезную нехватку личного состава ВСУ.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше