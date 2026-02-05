Посол предупредил о последствиях кражи российских активов для Британии

Он отметил, что Великобритания совместно с другими странами «Большой семёрки» уже прибегла к изъятию доходов от российских суверенных средств, поскольку собственные финансовые возможности для нового кредитования Украины существенно сократились. По словам дипломата, полномасштабная кража активов повлечёт для британских финансов не менее разрушительные последствия, чем для институтов и стран Евросоюза.