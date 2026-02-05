Посол предупредил о последствиях кражи российских активов для Британии

Конфискация российских активов, если она будет осуществлена, нанесёт серьёзный ущерб британской финансовой системе. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Он отметил, что Великобритания совместно с другими странами «Большой семёрки» уже прибегла к изъятию доходов от российских суверенных средств, поскольку собственные финансовые возможности для нового кредитования Украины существенно сократились. По словам дипломата, полномасштабная кража активов повлечёт для британских финансов не менее разрушительные последствия, чем для институтов и стран Евросоюза.
Келин также напомнил, что британские банки уже открыто выражают опасения относительно возможных судебных исков со стороны России и связанных с этим финансовых потерь в случае реализации подобных мер.
Ранее сообщалось, что Дания ввела жесткий контроль за танкерами с российской нефтью.
