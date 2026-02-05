Зеленский заявил, что заморозка линии фронта будет огромной уступкой Украины РФ

Если говорить о замороженном конфликте и сохранении позиций украинских и российских армий, то это уже огромная уступка со стороны Украины. Об этом высказался украинский президент Владимир Зеленский.
Он ответил на вопрос журналистки о том, на какие уступки готов пойти ради достижения мира.
— Давайте будем честными. Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, то это уже огромная уступка с нашей стороны, — заявил украинский лидер в интервью телеканалу France 2.
Также Владимир Зеленский на фоне неудач ВСУ на фронте сказал, что Украина с поражением в конфликте с Россией «потеряет независимость». При этом он заявил, что «надеется» на прекращение военных действий через год.
Зеленскому не нужно мирное соглашение, потому что оно будет означать конец его политической карьеры. Об этом 4 февраля высказался глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что не знает, что предложат российской делегации во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. При этом, по его словам, если речь будет идти о «гарантиях безопасности», которые упоминал генсек НАТО Марк Рютте, то «никакого мира Зеленскому не надо».