Трамп сообщил о выводе 700 офицеров федеральных служб из Миннеаполиса

Ранее в Миннеаполисе офицер ICE открыл огонь по вооружённому мужчине, который погиб на месте. По данным властей, погибшему был 51 год, инцидент произошёл во время операции по усиленному миграционному контролю. До этого в городе сотрудник ICE застрелил женщину, находившуюся за рулём автомобиля. Губернатор Миннесоты Тим Уолц резко отреагировал на произошедшее и назвал стрельбу «ужасной».