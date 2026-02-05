Трамп сообщил о выводе 700 офицеров федеральных служб из Миннеаполиса

«Да», — сказал хозяин Белого дома, отвечая на вопрос, было ли это его решением.
Трамп уточнил, что речь идёт о выводе 700 офицеров федеральных спецслужб после протестов в городе.
Ранее в Миннеаполисе офицер ICE открыл огонь по вооружённому мужчине, который погиб на месте. По данным властей, погибшему был 51 год, инцидент произошёл во время операции по усиленному миграционному контролю. До этого в городе сотрудник ICE застрелил женщину, находившуюся за рулём автомобиля. Губернатор Миннесоты Тим Уолц резко отреагировал на произошедшее и назвал стрельбу «ужасной».
