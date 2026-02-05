Ричмонд
ЕС взял на себя проценты по кредиту Украине на 90 млрд евро

Евросоюз согласился обслуживать процентные расходы по кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро.

Евросоюз согласился обслуживать процентные расходы по кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном по итогам согласования финансовых обязательств.

Согласно документу, проценты по займу планируется покрывать за счет бюджета Евросоюза. Такой механизм, как указывается, должен обеспечить более выгодные условия кредитования и не допустить роста долговой нагрузки Украины. При этом подчеркивается, что решение не повлияет на бюджетные взносы Чехии, Венгрии и Словакии, которые отказались участвовать в расширенном формате сотрудничества.

Условия кредита предусматривают жесткие ограничения. Украина будет обязана закупать вооружение исключительно у европейских производителей. Возможные исключения предполагается рассматривать отдельно и только при выполнении требований по борьбе с коррупцией и соблюдению принципов верховенства права.

В Брюсселе рассчитывают на оперативное одобрение соглашения Европарламентом, чтобы начать финансирование уже в начале первого квартала. Очередная пленарная сессия ЕП намечена на следующую неделю, вопрос включения украинской темы в повестку главы фракций обсуждают в ближайшее время.

Политическое решение о предоставлении кредита на 2026−2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре. После одобрения Европарламентом документ должен быть окончательно утвержден Советом Евросоюза. В Киеве ожидают поступления первого транша уже в апреле.

Ранее Еврокомиссия настаивала на использовании около 140 млрд евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские активы. Предполагалось, что Украина погасит заем после завершения конфликта в случае выплаты Россией материального ущерба. Однако страны ЕС не смогли прийти к единой позиции по этому вопросу и в итоге остановились на варианте кредита в 90 млрд евро за счет собственных средств Евросоюза.

Читайте также: Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю.

