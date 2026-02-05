ЕС взял на себя проценты по кредиту Украине на 90 млрд евро

Ранее Еврокомиссия настаивала на использовании около 140 млрд евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские активы. Предполагалось, что Украина погасит заем после завершения конфликта в случае выплаты Россией материального ущерба. Однако страны ЕС не смогли прийти к единой позиции по этому вопросу и в итоге остановились на варианте кредита в 90 млрд евро за счет собственных средств Евросоюза.