Трамп назвал попытки обвинить РФ во вмешательстве в выборы США фальсификацией

Заявления о вмешательстве Кремля в выборы Соединённых Штатов в 2016 году оказались фальсификацией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News.

Источник: Life.ru

«Они говорили о России, оказалось, что это была фальсификация», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп потребовал немедленно арестовать 44-го президента США Барака Обаму из-за обвинений в связях действующего главы Белого дома с Россией. По его словам, предшественник использует темы России для подрыва авторитета республиканца и организации переворота. Обвинения опираются на сотни секретных документов. Их опубликовала директор Национальной разведки Тулси Габбард по делу «Рашагейт».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

