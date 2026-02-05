Ранее Дональд Трамп потребовал немедленно арестовать 44-го президента США Барака Обаму из-за обвинений в связях действующего главы Белого дома с Россией. По его словам, предшественник использует темы России для подрыва авторитета республиканца и организации переворота. Обвинения опираются на сотни секретных документов. Их опубликовала директор Национальной разведки Тулси Габбард по делу «Рашагейт».