Посол Барбин: Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью

Дания принимает коллективные меры ЕС и НАТО против перевозок российской нефти.

Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью, которые проходят через ее проливы или обслуживаются на рейде. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

Барбин добавил, что Дания в вопросах борьбы с перевозками российских товаров на Балтийском море придает особое значение коллективным действиям в рамках ЕС или НАТО.

Ранее KP.RU писал, что Запад не располагает правовыми инструментами для закрытия Балтийского моря для российских танкеров. Барбин уточнил, что суда из России продолжают оставаться в центре внимания. Согласно международному праву, судоходство через эти проливы должно оставаться свободным.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше