Посол Барбин: Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью

Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью, которые проходят через ее проливы или обслуживаются на рейде. Об этом сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде», — рассказал дипломат в интервью РИА Новости.
Ранее KP.RU писал, что Запад не располагает правовыми инструментами для закрытия Балтийского моря для российских танкеров. Барбин уточнил, что суда из России продолжают оставаться в центре внимания. Согласно международному праву, судоходство через эти проливы должно оставаться свободным.
