Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в Белый дом в конце года

Президент США ожидает визит главы Китая в конце 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в конце года ожидает визит лидера Китая Си Цзиньпина в Белый дом. Об этом американский глава заявил в интервью NBC News.

«Он [Си Цзиньпин] в Белый дом ближе к концу года», — уточнил американский президент.

Трамп отметил, что в недавнем разговоре с Си Цзиньпином лидеры обсуждали экономические вопросы и двусторонние отношения между странами.

Ранее KP.RU писал, что лидеры Китая и США провели телефонный разговор. В ходе диалога обсуждались вопросы Украины и Ирана.

Дональд Трамп охарактеризовал свои отношения с китайским лидером как «исключительно хорошие». Он подчеркнул, что разговор с Си был продолжительным и содержательным.

В декабре 2025 года Китай ввел санкции против 20 оборонных компаний из США за поставки вооружений на Тайвань. В Министерстве иностранных дел КНР уточнили, что санкции также затронули десять физических лиц.

