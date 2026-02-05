Ричмонд
Трамп заявил, что пока не отдаёт предпочтение Вэнсу или Рубио как преемнику

Президент США уточнил, что у него есть ещё три года, что бы выбрать себе преемника.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что пока не может отдать предпочтение американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу или госсекретарю страны Марко Рубио в качестве своего преемника на посту главы государства.

«Я бы не хотел в это вмешиваться. У нас еще есть три года. У меня есть два человека, которые делают отличную работу», — сказал политик в интервью телеканалу NBC News.

Трамп подчеркнул, что у него нет желания поднимать этот вопрос. Вместе с тем он назвал вице-президента и госсекретаря умными. Кроме того, говоря о них, американский лидер отметил, что «один дипломатичней другого».

Напомним, в октябре Марко Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Джей Ди Вэнс. Так госсекретарь США ответил на вопрос журналистов о том, хочет ли баллотироваться в президенты в случае, если его попросит Дональд Трамп.

В августе Вэнс заявил о готовности принять на себя обязанности главы государства, если с действующим главой Белого дома что-то произойдёт. При этом вице-президент Соединённых Штатов подчеркнул, что Трамп в хорошей форме. Вэнс убеждён, что американский лидер отработает свой срок до конца.

