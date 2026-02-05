Суд обязал Илона Маска дать показания по делу о ликвидации USAID

Бюджет USAID в 2023 году составлял $43,4 млрд, в его программах участвовало около 130 государств, в агентстве работали более 10 тыс. специалистов. С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом USAID передали в ведение Госдепартамента США. С тех пор программы агентства стали закрываться, сотрудников начали массово увольнять — власти США заявляли, что это делалось для сокращения госрасходов. Агентство прекратило реализацию программ иностранной помощи с 1 июля 2025 года.