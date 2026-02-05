Ричмонд
Суд обязал Илона Маска дать показания по делу о ликвидации USAID

Федеральный суд США обязал предпринимателя Илона Маска и нескольких чиновников Госдепартамента дать показания под присягой об их роли в расформировании Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщает портал Axios.

Источник: Reuters

Суд рассматривает иск против действий Белого дома, который подала группа анонимных сотрудников агентства. В иске они указали, что возглавляемый Илоном Маском департамент эффективности госуправления (DOGE) предпринял незаконные попытки ликвидировать крупнейшую в мире гуманитарную организацию, не имея на то соответствующих полномочий.

Бюджет USAID в 2023 году составлял $43,4 млрд, в его программах участвовало около 130 государств, в агентстве работали более 10 тыс. специалистов. С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом USAID передали в ведение Госдепартамента США. С тех пор программы агентства стали закрываться, сотрудников начали массово увольнять — власти США заявляли, что это делалось для сокращения госрасходов. Агентство прекратило реализацию программ иностранной помощи с 1 июля 2025 года.

Маск, департамент которого участвовал в сокращении госслужащих, сдержанно оценивал итоги своей работы. Он называл этот опыт «лишь частично успешным» и заявлял, что не стал бы заниматься подобным проектом снова.

