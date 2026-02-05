Политолог Качановский: Зеленский намеревается продлить конфликт еще на год

Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о надежде завершить конфликт в следующем году.
По его оценке, подобные слова можно трактовать как стремление к продолжению боевых действий как минимум еще на год.
Эксперт высказал свою позицию в социальной сети X*, отреагировав на интервью украинского политика французскому телеканалу. Он считает, что обозначенные временные рамки фактически указывают на ожидание затяжного конфликта.
Ранее Зеленский сообщил, что с начала 2022 года число погибших военнослужащих, включая кадровых военных и мобилизованных, достигло 55 тысяч человек.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.