Политолог Качановский: Зеленский намеревается продлить конфликт еще на год

Слова Зеленского о том, что он надеется завершить конфликт в следующем году, говорит о его намерении продлить военные действия еще на год.

Источник: Аргументы и факты

Политолог из Университета Оттавы Иван Качановский прокомментировал заявление Владимира Зеленского о надежде завершить конфликт в следующем году.

По его оценке, подобные слова можно трактовать как стремление к продолжению боевых действий как минимум еще на год.

Эксперт высказал свою позицию в социальной сети X*, отреагировав на интервью украинского политика французскому телеканалу. Он считает, что обозначенные временные рамки фактически указывают на ожидание затяжного конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что с начала 2022 года число погибших военнослужащих, включая кадровых военных и мобилизованных, достигло 55 тысяч человек.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.