Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за назначение специального представителя Евросоюза для возобновления диалога с Россией. Об этом они сообщили в интервью Euronews.

Источник: AP 2024

Карис отметил, что Европа «немного опоздала» с инициативой переговорного процесса, и ее место за столом переговоров занял американский президент Дональд Трамп.

«Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет», — сказал он.

По его словам, ЕС имеет право голоса, поскольку косвенно участвует в конфликте через поддержку Украины.

Силиня поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию.

«Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции», — сказала она.

В январе Politico сообщало, что несколько европейских правительств призывают руководство ЕС назначить спецпредставителя в переговорах по Украине, который отстаивал бы интересы Евровы в переговорах по украинскому урегулированию.

4 февраля Reuters со ссылкой на источники сообщило о переговорах дипломата администрации президента Франции Эмманюэля Макрона Эмманюэля Бонна в Кремле.

