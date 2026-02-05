Президент США заявил, что Хаменеи «следует сильно беспокоиться»

Отвечая на вопрос журналиста о поддержке иранских протестующих, о которой он заявлял ранее, Трамп сообщил, что такая поддержка была оказана. При этом он заявил, что в Исламской Республике происходят беспорядки, которые, по его словам, напрямую связаны с действиями США.