Президент США заявил, что Хаменеи «следует сильно беспокоиться»

Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи стоит испытывать серьезное беспокойство на фоне действий США.

Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи стоит испытывать серьезное беспокойство на фоне действий США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

По словам главы Белого дома, несмотря на жесткую риторику, Иран продолжает переговоры с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что Тегеран одновременно ведет диалог с Вашингтоном и сталкивается с последствиями американской политики.

Отвечая на вопрос журналиста о поддержке иранских протестующих, о которой он заявлял ранее, Трамп сообщил, что такая поддержка была оказана. При этом он заявил, что в Исламской Республике происходят беспорядки, которые, по его словам, напрямую связаны с действиями США.

Американский лидер вновь заявил, что Вашингтон уничтожил иранскую ядерную программу. По его утверждению, именно это, а не усилия стран региона, стало ключевым фактором стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что арабские государства опасались Ирана и не могли самостоятельно противостоять его возможностям.

В то же время президент США пригрозил Тегерану новыми мерами. Он заявил, что в случае попыток возобновить ядерную программу или открыть новые объекты Соединенные Штаты предпримут «очень плохие вещи».

Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран попросил перенести запланированные на 6 февраля переговоры с США из Стамбула в Оман. Агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что решение связано с ростом напряженности в регионе и усилением американского военного присутствия. Также сообщалось, что Тегеран настаивал на сужении повестки переговоров до исключительно ядерной тематики.

Позднее Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон не согласился с предложенным местом встречи и выдвинул ультиматум: либо ранее обозначенные условия, либо отмена переговоров. В ответ иранская сторона заявила о готовности отказаться от встречи.

Однако вечером 4 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети X, что переговоры с США по ядерной программе все же состоятся. По его словам, встреча пройдет утром 6 февраля в столице Омана Маскате.

Читайте также: Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю.

