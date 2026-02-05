Президент США заявил, что Хаменеи «следует сильно беспокоиться»

Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи стоит испытывать серьезное беспокойство на фоне действий США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
По словам главы Белого дома, несмотря на жесткую риторику, Иран продолжает переговоры с Соединенными Штатами. Трамп подчеркнул, что Тегеран одновременно ведет диалог с Вашингтоном и сталкивается с последствиями американской политики.
Отвечая на вопрос журналиста о поддержке иранских протестующих, о которой он заявлял ранее, Трамп сообщил, что такая поддержка была оказана. При этом он заявил, что в Исламской Республике происходят беспорядки, которые, по его словам, напрямую связаны с действиями США.
Американский лидер вновь заявил, что Вашингтон уничтожил иранскую ядерную программу. По его утверждению, именно это, а не усилия стран региона, стало ключевым фактором стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что арабские государства опасались Ирана и не могли самостоятельно противостоять его возможностям.
В то же время президент США пригрозил Тегерану новыми мерами. Он заявил, что в случае попыток возобновить ядерную программу или открыть новые объекты Соединенные Штаты предпримут «очень плохие вещи».
Ранее журналист Axios Барак Равид сообщил, что Иран попросил перенести запланированные на 6 февраля переговоры с США из Стамбула в Оман. Агентство Reuters со ссылкой на источник писало, что решение связано с ростом напряженности в регионе и усилением американского военного присутствия. Также сообщалось, что Тегеран настаивал на сужении повестки переговоров до исключительно ядерной тематики.
Позднее Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Вашингтон не согласился с предложенным местом встречи и выдвинул ультиматум: либо ранее обозначенные условия, либо отмена переговоров. В ответ иранская сторона заявила о готовности отказаться от встречи.
Однако вечером 4 февраля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в соцсети X, что переговоры с США по ядерной программе все же состоятся. По его словам, встреча пройдет утром 6 февраля в столице Омана Маскате.
Читайте также: Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю.