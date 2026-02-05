Конфискация российских активов, если она будет осуществлена, нанесёт серьёзный ущерб Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X решительно осудил украинские власти, ответственные за практику принудительной мобилизации, после гибели ещё одного этнического венгра из Закарпатья.
Орбан назвал случившееся недопустимым и заявил, что Будапешт окажет поддержку семье погибшего, а все причастные к принудительному призыву украинские чиновники будут немедленно высланы из Венгрии. Он подчеркнул, что его правительство не позволит использовать венгерское население в качестве «пушечного мяса».
В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявлял о гибели закарпатского венгра, назвав мобилизацию на Украине «охотой на людей».
Ранее Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС.
