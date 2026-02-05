Орбан заявил, что не позволит использовать венгров как пушечное мясо

Орбан назвал случившееся недопустимым и заявил, что Будапешт окажет поддержку семье погибшего, а все причастные к принудительному призыву украинские чиновники будут немедленно высланы из Венгрии. Он подчеркнул, что его правительство не позволит использовать венгерское население в качестве «пушечного мяса».