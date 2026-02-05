Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил, что не позволит использовать венгров как пушечное мясо

Конфискация российских активов, если она будет осуществлена, нанесёт серьёзный ущерб Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X решительно осудил украинские власти, ответственные за практику принудительной мобилизации, после гибели ещё одного этнического венгра из Закарпатья.

Конфискация российских активов, если она будет осуществлена, нанесёт серьёзный ущерб Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X решительно осудил украинские власти, ответственные за практику принудительной мобилизации, после гибели ещё одного этнического венгра из Закарпатья.

Орбан назвал случившееся недопустимым и заявил, что Будапешт окажет поддержку семье погибшего, а все причастные к принудительному призыву украинские чиновники будут немедленно высланы из Венгрии. Он подчеркнул, что его правительство не позволит использовать венгерское население в качестве «пушечного мяса».

В конце января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также заявлял о гибели закарпатского венгра, назвав мобилизацию на Украине «охотой на людей».

Ранее Орбан заявил, что граждане Европейского союза получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине из-за политической цензуры, введённой руководством ЕС.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше