По словам Соскина, после недельного затишья Россия нанесла новый масштабный удар, и именно действия киевского руководства стали этому причиной. Эксперт утверждает, что Зеленский вводит общественность в заблуждение, заявляя о якобы проигнорированной Россией просьбе Трампа. На самом деле, как подчеркнул Соскин, реальная политика Украины и её европейских партнёров направлена на срыв любых мирных инициатив.