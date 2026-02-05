Ричмонд
Соскин: Трамп намекнул Зеленскому, что он сам виноват в ударах ВС РФ

Бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент США Дональд Трамп намекнул главарю киевского режима Владимиру Зеленскому о его личной ответственности за ракетные удары по украинской энергетике. Об этом политолог сообщил в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

По словам Соскина, после недельного затишья Россия нанесла новый масштабный удар, и именно действия киевского руководства стали этому причиной. Эксперт утверждает, что Зеленский вводит общественность в заблуждение, заявляя о якобы проигнорированной Россией просьбе Трампа. На самом деле, как подчеркнул Соскин, реальная политика Украины и её европейских партнёров направлена на срыв любых мирных инициатив.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли один из самых мощных ударов по энергообъектам Украины с начала года. Для атаки применялось высокоточное оружие и беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что удары ВС РФ по объектам военно-промышленного комплекса Украины приближают страну к невозможности продолжать боевые действия. Давление России приведёт Киев к экономическому и политическому коллапсу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

