Дмитриев предрек отставку Стармера: «Ему конец»

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев допустил, что для смещения премьер-министра Великобритании Кира Стармера британские власти и СМИ могут прибегнуть к его дискредитации, обвинив в якобы работе на советскую разведку.
Этим он отреагировал в соцсети X на высказывания британского журналиста Эндрю Марра. Он заявил, что Стармер находится на «последней стадии» премьерства, критикуя его за череду политических провалов и утрату авторитета.
«Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой», — написал Дмитриев в соцсети X.
К посту глава РФПИ прикрепил фото Стармера, предположительно сгенерированное ИИ. На снимке премьер Британии изображен в женском белье*.
Немногим ранее глава РФПИ призвал Стармера покинуть пост премьера Британии.
До этого Дмитриев запустил в соцсетях опрос о предполагаемой отставке Стармера. Тогда 96% пользователей проголосовали за.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в России.