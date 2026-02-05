Ранее главарь киевского режима заявил, что официальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) убитыми с 2022 года составляют 55 тысяч человек. Экс-комик признал, что также имеется значительное количество военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести. Ряд экспертов и зарубежных СМИ неоднократно отмечали, что официальная статистика потерь, публикуемая Киевом, может быть существенно занижена. Так, в апреле 2023 года телеканал CBS News сообщал о приблизительно 100 тысячах погибших с украинской стороны, а летом того же года французская газета Le Monde писала о нехватке мест на кладбищах и возможном сокрытии реальных масштабов потерь.