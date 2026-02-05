«Зима близко»: Медведев высказался об окончании ДСНВ

Напомним, 5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года и был продлен на пять лет в феврале 2021 года.