«Зима близко»: Медведев высказался об окончании ДСНВ

Россия и США впервые с 1972 года больше не имеют соглашения, ограничивающего стратегическое ядерное вооружение. Об этом напомнил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Вот и все. Впервые с 1972 года у России (бывшего СССР) и США нет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы», — написал политик в своем англоязычном аккаунте в X.
Медведев подчеркнул, что завершилась эпоха соглашений, начиная с ОСВ-1 и заканчивая СНВ-3. Он добавил, что все эти договоры стали частью истории.
К своему посту зампред Совбеза России прикрепил кадр из американского телесериала «Игра престолов». На нем изображен Король Ночи и надпись: «Зима близко».
Напомним, 5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Он был подписан 8 апреля 2010 года. Договор вступил в силу 5 февраля 2011 года и был продлен на пять лет в феврале 2021 года.
В сентябре 2025 года президент РФ Владимир Путин предложил США продлить действие ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Россия выразила готовность соблюдать центральные количественные ограничения по этому договору еще на протяжении одного года после указанной даты.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 4 февраля заявил, что Америка будет сотрудничать с Россией и другими странами для сокращения мировых запасов ядерного оружия. Он подчеркнул, что США намерены работать как с союзниками, так и с конкурентами.
Отметим, что договор СНВ-1 был подписан в 1991 году. В интервью KP.RU историк Борис Юлин отметил, что его заключение стало результатом разрядки международной напряженности и первой попыткой СССР и США ограничить свои стратегические наступательные вооружения.
Военный обозреватель KP.RU и полковник Виктор Баранец выделил две основные причины, по которым США не стремятся к быстрому сокращению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В своей статье он отметил, что первой причиной является отставание США от России в производстве тактического ядерного оружия. Второй причиной полковник считает политический аспект.