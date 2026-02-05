China Daily: отказ от ДСНВ увеличивает риски ядерного конфликта

Российский лидер Владимир Путин сообщил в сентябре 2025 года на совещании с Советом безопасности РФ, что Москва по истечении срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом. Отвечая 5 октября 2025 года на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей это предложение Путина. Однако никаких практических действий в ответ на предложения России США так и не предприняли. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Как заявил МИД России, в сложившихся обстоятельствах Москва исходит из того, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора и свободны в выборе своих последующих шагов. Россия намерена действовать «ответственно и взвешенно», выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере, добавили в министерстве.