Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Властям Финляндии не понравились формулировки о гарантиях безопасности для Киева

Власти Финляндии выразили обеспокоенность в связи с формулировками, используемыми официальными лицами США при обсуждении гарантий безопасности для Украины, которые сравниваются со статьёй 5 устава НАТО.

Власти Финляндии выразили обеспокоенность в связи с формулировками, используемыми официальными лицами США при обсуждении гарантий безопасности для Украины, которые сравниваются со статьёй 5 устава НАТО. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на внутреннюю переписку Госдепартамента.

На встрече с американскими законодателями в январе глава МИД Финляндии Элина Валтонен предостерегла от предоставления Украине гарантий, «подобных статье 5», указав, что это может привести к смешению понятий: коллективных обязательств альянса по защите его членов и двусторонних обязательств отдельных стран перед Киевом.

Статья 5 устава НАТО предполагает, что нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на весь блок.

Ранее сообщалось, что кредит ЕС в 90 миллиардов евро не покроет всех финансовых потребностей Украины.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше