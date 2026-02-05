Властям Финляндии не понравились формулировки о гарантиях безопасности для Киева

На встрече с американскими законодателями в январе глава МИД Финляндии Элина Валтонен предостерегла от предоставления Украине гарантий, «подобных статье 5», указав, что это может привести к смешению понятий: коллективных обязательств альянса по защите его членов и двусторонних обязательств отдельных стран перед Киевом.