В посольстве предупредили НАТО о последствиях провокаций в отношении РФ: «Доходчиво объясним»

«Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты», — сказал посол в беседе с РИА Новости.