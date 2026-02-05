В посольстве предупредили НАТО о последствиях провокаций в отношении РФ: «Доходчиво объясним»

По словам российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, у России есть широкий набор средств для того, чтобы «убедительно донести» до стран НАТО недопустимость провокаций на Балтике.
«Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты», — сказал посол в беседе с РИА Новости.
Барбин также отметил, что Москве уже было необходимо на практике продемонстрировать дополнительные варианты реагирования на инциденты с остановкой и захватом судов.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики провокациями против РФ пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.
Однако накануне Латвия и Эстония высказали желание, чтобы Евросоюз начал прямые переговоры с Россией.