Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве предупредили НАТО о последствиях провокаций в отношении РФ: «Доходчиво объясним»

Посол Барбин: Москва имеет меры, чтобы НАТО не устраивало провокации на Балтике.

Источник: Комсомольская правда

По словам российского посла в Копенгагене Владимира Барбина, у России есть широкий набор средств для того, чтобы «убедительно донести» до стран НАТО недопустимость провокаций на Балтике.

«Попытки ее ограничить будут с нашей стороны пресекаться. У России есть обширный набор различных мер доходчиво убедить страны НАТО воздержаться от провокационных действий на Балтике. В нашем арсенале не только дипломатические протесты», — сказал посол в беседе с РИА Новости.

Барбин также отметил, что Москве уже было необходимо на практике продемонстрировать дополнительные варианты реагирования на инциденты с остановкой и захватом судов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики провокациями против РФ пытаются получить основание для начала серьезных боевых действий.

Однако накануне Латвия и Эстония высказали желание, чтобы Евросоюз начал прямые переговоры с Россией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше