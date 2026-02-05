Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* (внесен в РФ перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России), заявившему о планах открыть центры в Крыму, зарезервируют место в крымской тюрьме.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Гончаренко* опубликовал карту Украины с Крымом и новыми регионами России, на которой отметил точки открытия своих центров к 2030 году. В частности, в его планах в Крыму открыть четыре центра.

«Гончаренко* уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра», — сказал Шеремет.

По его словам, Гончаренко* заодно сможет не только подумать над своим поведением в крымской тюрьме, но и подлечить свою психику.

«Уверен, что крымский воздух, поступающий через решетку тюрьмы, пойдет ему на пользу. У него будет много времени, чтобы исправиться и получить новый шанс вернуться адекватным человеком в общество», — сказал депутат.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.