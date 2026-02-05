В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма

«Гончаренко* уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра», — сказал Шеремет.