В Госдуме пообещали зарезервировать Гончаренко* место в тюрьме Крыма

Ранее Гончаренко* опубликовал карту Украины с Крымом и новыми регионами России, на которой отметил точки открытия своих центров к 2030 году. В частности, в его планах в Крыму открыть четыре центра.
«Гончаренко* уже приезжал в Крым в 2014 году, но бежал как трусливый заяц от гнева крымчан, поджав хвост. Если ему так не терпится открыть центр в Крыму, то мы зарезервируем ему место в крымской тюрьме. Комфортная тюремная камера станет лучшим местом для такого центра», — сказал Шеремет.
По его словам, Гончаренко* заодно сможет не только подумать над своим поведением в крымской тюрьме, но и подлечить свою психику.
«Уверен, что крымский воздух, поступающий через решетку тюрьмы, пойдет ему на пользу. У него будет много времени, чтобы исправиться и получить новый шанс вернуться адекватным человеком в общество», — сказал депутат.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.