Российский танк Т-72 назвали «королем боя» из-за выносливости и массовости

Автор отмечает, что актуальность Т-72 обеспечивают низкопрофильный корпус, 125-миллиметровая пушка с автоматом заряжания и возможность непрерывной модернизации. Основной боевой танк был принят на вооружение еще в 1973 году и за десятилетия эксплуатации зарекомендовал себя как универсальная и эффективная боевая машина. Новое значение, по мнению Вайхерта, он получил в ходе специальной военной операции.