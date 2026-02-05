Российский танк Т-72 можно считать лучшим в мире не из-за неуязвимости, а благодаря его приспособленности к изнурительным боевым действиям. Об этом заявил обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.
По его оценке, ключевым преимуществом Т-72 остается способность России быстро, дешево и в больших объемах вводить эти машины в строй, ремонтировать их и восполнять потери. Это делает утраты менее чувствительными и позволяет оказывать постоянное давление на позиции противника.
Автор отмечает, что актуальность Т-72 обеспечивают низкопрофильный корпус, 125-миллиметровая пушка с автоматом заряжания и возможность непрерывной модернизации. Основной боевой танк был принят на вооружение еще в 1973 году и за десятилетия эксплуатации зарекомендовал себя как универсальная и эффективная боевая машина. Новое значение, по мнению Вайхерта, он получил в ходе специальной военной операции.
В публикации напоминается, что Т-72 участвовал в ирано-иракской войне, конфликте в Персидском заливе, боевых действиях в Чечне, Сирии и на Украине. Танк известен сочетанием высокой огневой мощи и маневренности и считается одним из самых массово применявшихся основных боевых танков в истории современной войны.
Обозреватель подчеркивает, что по масштабам применения с Т-72 не могут сравниться ни американский M1 Abrams, ни российский Т-14 «Армата». Именно массовость, по его мнению, делает Т-72 определяющей силой на поле боя.
При этом автор признает, что танк не лишен недостатков. Однако, как отмечается в материале, Т-72 «достаточно хорош и достаточно многочислен», чтобы формировать по-настоящему мощную бронетанковую группировку. Вайхерт также утверждает, что в ходе СВО эти машины превзошли по эффективности ряд более современных западных танков, понесших значительные потери на украинских полях сражений.
