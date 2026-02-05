«Очередная линия атаки»: посол РФ в Лондоне ответил на планы НАТО разместить войска на Украине

Келин подчеркнул, что Россия не готова мириться с угрозой нападения со стороны сил НАТО или Украины. Он отверг предложение о размещении в Киеве войск Британии и Франции в качестве миротворцев. Дипломат назвал его «неприемлемым и мертвым».