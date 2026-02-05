Ричмонд
«Очередная линия атаки»: посол РФ в Лондоне ответил на планы НАТО разместить войска на Украине

Посол России Келин назвал мертвой идею отправки войск НАТО на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Россия не допустит размещения войск стран НАТО на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.

«Мы не допустим размещения войск ни одной страны — члена НАТО на территории Украины, поскольку это будет очередная линия атаки на Россию. Мы понимаем, что Украина хочет гарантии. Нам тоже необходимы гарантии безопасности», — отметил дипломат.

Келин подчеркнул, что Россия не готова мириться с угрозой нападения со стороны сил НАТО или Украины. Он отверг предложение о размещении в Киеве войск Британии и Франции в качестве миротворцев. Дипломат назвал его «неприемлемым и мертвым».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны Евросоюза используют нацистский режим в Киеве в качестве средства ведения войны против России. Глава МИД уточнил, что Москва фиксирует необычайно высокую активность войск НАТО у своих границ.

