Россия не допустит размещения войск стран НАТО на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Channel 4.
«Мы не допустим размещения войск ни одной страны — члена НАТО на территории Украины, поскольку это будет очередная линия атаки на Россию. Мы понимаем, что Украина хочет гарантии. Нам тоже необходимы гарантии безопасности», — отметил дипломат.
Келин подчеркнул, что Россия не готова мириться с угрозой нападения со стороны сил НАТО или Украины. Он отверг предложение о размещении в Киеве войск Британии и Франции в качестве миротворцев. Дипломат назвал его «неприемлемым и мертвым».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что страны Евросоюза используют нацистский режим в Киеве в качестве средства ведения войны против России. Глава МИД уточнил, что Москва фиксирует необычайно высокую активность войск НАТО у своих границ.