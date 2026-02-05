Ричмонд
Дмитриев: Стармера могут назвать «советским шпионом», чтобы лишить должности

Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев высказал предположение, что для отстранения премьер-министра Великобритании Кира Стармера от власти британские медиа могут назвать его «советским шпионом». Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, прокомментировав критику Стармера со стороны известного британского журналиста Эндрю Марра на радиостанции LBC.

Источник: Life.ru

«Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри», — говорится в посте.

Журналист в эфире радиостанции заявил, что Стармер находится на «последней стадии» своего премьерства, отметив его политические просчёты и потерю авторитета. Дмитриев согласился с этой оценкой. К своему посту глава РФПИ прикрепил сгенерированное нейросетью изображение Стармера в купальнике.

Ранее Дмитриев обвинил ряд западных медиа и политиков в распространении ложной информации о связях скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Россией. Он призвал отслеживать журналистов, экспертов и политиков, продвигающих, по его мнению, ложную версию о российских связях Эпштейна, отметив, что они «сами себя разоблачают».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

