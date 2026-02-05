«Да, Стармеру конец. Чтобы властям и СМИ Британии было проще избавиться от него, они могут сказать: Стармер — советский шпион — прячется за антироссийской риторикой и в то же время уничтожает и разрушает Великобританию изнутри», — говорится в посте.
Журналист в эфире радиостанции заявил, что Стармер находится на «последней стадии» своего премьерства, отметив его политические просчёты и потерю авторитета. Дмитриев согласился с этой оценкой. К своему посту глава РФПИ прикрепил сгенерированное нейросетью изображение Стармера в купальнике.
Ранее Дмитриев обвинил ряд западных медиа и политиков в распространении ложной информации о связях скандального финансиста Джеффри Эпштейна с Россией. Он призвал отслеживать журналистов, экспертов и политиков, продвигающих, по его мнению, ложную версию о российских связях Эпштейна, отметив, что они «сами себя разоблачают».
