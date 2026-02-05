Комментируя этот эпизод, Дмитриев написал, что Стармеру, по сути, «конец», а для упрощения процесса его устранения британские власти и медиа могут прибегнуть к крайним обвинениям. В публикации он предположил, что премьер-министра могут представить «советским шпионом», который прикрывается антироссийской риторикой, одновременно разрушая страну изнутри.