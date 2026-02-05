В России допустили, что британского преьмера могут объявить «советским шпионом»

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что британские власти и СМИ могут пойти на радикальные шаги, чтобы избавиться от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Свое мнение он высказал в соцсети X, комментируя критику в адрес главы британского правительства.
Поводом для заявления стал фрагмент программы британского журналиста Эндрю Марра, прозвучавший в эфире радиостанции LBC. Марр заявил, что Стармер, по его оценке, находится на «последней стадии» пребывания на посту премьер-министра. Среди причин журналист назвал многочисленные политические просчеты и утрату значительной части авторитета.
Комментируя этот эпизод, Дмитриев написал, что Стармеру, по сути, «конец», а для упрощения процесса его устранения британские власти и медиа могут прибегнуть к крайним обвинениям. В публикации он предположил, что премьер-министра могут представить «советским шпионом», который прикрывается антироссийской риторикой, одновременно разрушая страну изнутри.
К своему посту Дмитриев прикрепил изображение Кира Стармера в черном купальнике, сгенерированное с использованием технологий искусственного интеллекта.
Ранее, в январе, глава РФПИ проводил в соцсети X опрос о том, должен ли премьер-министр Великобритании уйти в отставку. По итогам голосования 96% участников высказались за уход Стармера с занимаемой должности.
Читайте также: Юная кинозвезда сделала одно шокирующее признание.