В России допустили, что британского преьмера могут объявить «советским шпионом»

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что британские власти и СМИ могут пойти на радикальные шаги, чтобы избавиться от премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что британские власти и СМИ могут пойти на радикальные шаги, чтобы избавиться от премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Свое мнение он высказал в соцсети X, комментируя критику в адрес главы британского правительства.

Поводом для заявления стал фрагмент программы британского журналиста Эндрю Марра, прозвучавший в эфире радиостанции LBC. Марр заявил, что Стармер, по его оценке, находится на «последней стадии» пребывания на посту премьер-министра. Среди причин журналист назвал многочисленные политические просчеты и утрату значительной части авторитета.

Комментируя этот эпизод, Дмитриев написал, что Стармеру, по сути, «конец», а для упрощения процесса его устранения британские власти и медиа могут прибегнуть к крайним обвинениям. В публикации он предположил, что премьер-министра могут представить «советским шпионом», который прикрывается антироссийской риторикой, одновременно разрушая страну изнутри.

К своему посту Дмитриев прикрепил изображение Кира Стармера в черном купальнике, сгенерированное с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее, в январе, глава РФПИ проводил в соцсети X опрос о том, должен ли премьер-министр Великобритании уйти в отставку. По итогам голосования 96% участников высказались за уход Стармера с занимаемой должности.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
