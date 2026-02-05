Ричмонд
Группировка «Запад» сообщила о поражении 51 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

Военнослужащие группировки войск «Запад» поразили 51 украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами за последние сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и 3 склада боеприпасов ВСУ», — заявил он.

Бигма уточнил, что за отчётный период подразделения группировки нанесли комплексное поражение объектам управления и обеспечения беспилотной авиации противника. По его словам, удары затронули как средства связи, так и элементы радиоэлектронной инфраструктуры.

Он также сообщил, что расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжили работу по прикрытию подразделений. В воздухе уничтожили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, два управляемых авиационных боеприпаса, 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 69 тяжёлых квадрокоптеров.

Ранее группировка войск «Запад» заявила об уничтожении 58 тяжёлых боевых квадрокоптеров ВСУ. По данным пресс-центра, тогда также поразили 43 пункта управления беспилотной авиацией, а двое украинских военнослужащих сдались в плен. Кроме того, военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Хмара», два склада боеприпасов, три миномёта и семь наземных робототехнических комплексов. Командование отмечало рост интенсивности боевых действий в зоне ответственности группировки.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

