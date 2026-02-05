Группировка войск «Юг» уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Ранее в рядах Вооружённых сил Украины зафиксировали сбои в работе спутниковой связи Starlink. По имеющейся информации, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств. Украинские военные также сообщают о перебоях со связью. Речь идёт не о точечных отключениях, а о масштабных сбоях, которые затрагивают различные участки фронта.