Группировка войск «Юг» уничтожила командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские беспилотные подразделения группировки войск «Юг» нанесли удары по командно-наблюдательному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожили 28 блиндажей с военнослужащими. Об этом сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Источник: Life.ru

По его словам, удары проводились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.

Кроме того, группировка войск «Восток» ликвидировала три станции спутниковой связи Starlink, 17 дронов и 12 пунктов управления беспилотниками.

Ранее в рядах Вооружённых сил Украины зафиксировали сбои в работе спутниковой связи Starlink. По имеющейся информации, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств. Украинские военные также сообщают о перебоях со связью. Речь идёт не о точечных отключениях, а о масштабных сбоях, которые затрагивают различные участки фронта.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.