По его словам, удары проводились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Помимо блиндажей, поражены десять антенн связи, четыре пункта управления беспилотниками и четыре наземных робототехнических комплекса противника.
Кроме того, группировка войск «Восток» ликвидировала три станции спутниковой связи Starlink, 17 дронов и 12 пунктов управления беспилотниками.
Ранее в рядах Вооружённых сил Украины зафиксировали сбои в работе спутниковой связи Starlink. По имеющейся информации, нестабильная работа терминалов связана с начавшейся верификацией устройств. Украинские военные также сообщают о перебоях со связью. Речь идёт не о точечных отключениях, а о масштабных сбоях, которые затрагивают различные участки фронта.
