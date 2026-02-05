Президент США Дональд Трамп дал понять Владимиру Зеленскому, что тот сам несет ответственность за удары ВС России по Украине. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Трамп очень жестко ответил Зеленскому. Он сказал: “Ты, парень, не играй в эти игры, а Путин слово сдержал. Вот, неделю не было таких ударов по энергетике. А ты сам виноват. Вот и получай за это”. Вот, что он сказал», — отметил политолог в эфире YouTube-канала.
Соскин добавил, что Зеленский сознательно лжет о том, что Россия якобы не прислушалась к просьбе Трампа. Он выразил мнение, что действия киевской власти и ее европейских партнеров направлены на срыв мирного процесса.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович заявил, что генсек НАТО Марк Рютте активно препятствует переговорам между Россией, Украиной и США. Он отметил, что Рютте любой ценой пытается сорвать мирный процесс. Кошкович подчеркнул, что действия генсека представляют собой постоянный саботаж.