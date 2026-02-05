Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом

«Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже слишком стар для этой должности.
В январе газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока. Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.