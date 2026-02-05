Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, когда возраст начнет мешать его работе президентом

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не потребуется никаких подсказок со стороны, чтобы понять, когда возраст начнет мешать исполнению им обязанностей главы государства, по его словам, он осознает это сам.

Источник: Reuters

«Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, кто сможет сказать ему, что он уже слишком стар для этой должности.

В январе газета New York Times опубликовала статью, авторы которой проанализировали расписание Трампа и пришли к выводу, что президент проводит меньше публичных выступлений, чем во время своего первого срока. Сам Трамп опроверг слухи о своем плохом самочувствии, утверждая, что находится в отличном физическом и умственном состоянии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше