Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург

Заместитель председателя Совета безопасности России в последний раз был в уральской столице осенью 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург 19 февраля на окружной форум партии, который пройдет на площадке кампуса УрФУ. По данным «Коммерсантъ-Урал» в мероприятии также примут участие Денис Мантуров и Владимир Якушев.

Участниками форума станут общественники, ветераны СВО и эксперты в различных отраслях. Они сформируют предложения в новый программный документ — народную программу, с которой «Единая Россия» пойдет на предстоящие выборы.

Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
