Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прилетит в Екатеринбург 19 февраля на окружной форум партии, который пройдет на площадке кампуса УрФУ. По данным «Коммерсантъ-Урал» в мероприятии также примут участие Денис Мантуров и Владимир Якушев.