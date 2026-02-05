Российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби и последовательно придерживается прежней линии. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя публикации западных СМИ.
По его словам, Россия изначально была заинтересована в завершении конфликта и выполнении договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Он подчеркнул, что Москва сохраняет прежнюю позицию, а изменения в риторике исходят со стороны европейских стран.
Чепа указал, что именно в Европе звучат заявления о возможном вводе войск на Украину, закрытии воздушного пространства и других мерах в случае срыва будущих соглашений. По его оценке, такие заявления означают дальнейшее продвижение НАТО на Восток и игнорирование первопричин конфликта, а также попытку сорвать мирное урегулирование.
Депутат добавил, что Россия заинтересована не только в мире, но и в предотвращении дальнейшей милитаризации Европы и новой гонки вооружений. Однако, как отметил Чепа, одного завершения украинского конфликта для этого недостаточно.
По его словам, Москва осознает, что НАТО давно рассматривает Россию в качестве противника, и рассчитывать на резкое изменение антироссийских настроений не приходится. В этой связи, подчеркнул парламентарий, никаких изменений тональности со стороны российской делегации не происходило, а переговорная линия остается прежней.
Ранее издание Politico со ссылкой на бывшего украинского чиновника утверждало, что Россия якобы изменила тон переговоров в Абу-Даби, стремясь затормозить процесс милитаризации Евросоюза. Источник издания заявлял, что в случае окончания конфликта европейским властям будет сложнее обосновывать рост оборонных расходов перед собственными избирателями.
