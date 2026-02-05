Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме отвергли сообщения о смене позиции России на переговорах в Абу-Даби

Российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби и последовательно придерживается прежней линии.

Российская делегация не меняла тон на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби и последовательно придерживается прежней линии. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя публикации западных СМИ.

По его словам, Россия изначально была заинтересована в завершении конфликта и выполнении договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Он подчеркнул, что Москва сохраняет прежнюю позицию, а изменения в риторике исходят со стороны европейских стран.

Чепа указал, что именно в Европе звучат заявления о возможном вводе войск на Украину, закрытии воздушного пространства и других мерах в случае срыва будущих соглашений. По его оценке, такие заявления означают дальнейшее продвижение НАТО на Восток и игнорирование первопричин конфликта, а также попытку сорвать мирное урегулирование.

Депутат добавил, что Россия заинтересована не только в мире, но и в предотвращении дальнейшей милитаризации Европы и новой гонки вооружений. Однако, как отметил Чепа, одного завершения украинского конфликта для этого недостаточно.

По его словам, Москва осознает, что НАТО давно рассматривает Россию в качестве противника, и рассчитывать на резкое изменение антироссийских настроений не приходится. В этой связи, подчеркнул парламентарий, никаких изменений тональности со стороны российской делегации не происходило, а переговорная линия остается прежней.

Ранее издание Politico со ссылкой на бывшего украинского чиновника утверждало, что Россия якобы изменила тон переговоров в Абу-Даби, стремясь затормозить процесс милитаризации Евросоюза. Источник издания заявлял, что в случае окончания конфликта европейским властям будет сложнее обосновывать рост оборонных расходов перед собственными избирателями.

Читайте также: Россиян предупредили о недопуске пассажиров в метро без демонстрации телефона.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше