Чепа указал, что именно в Европе звучат заявления о возможном вводе войск на Украину, закрытии воздушного пространства и других мерах в случае срыва будущих соглашений. По его оценке, такие заявления означают дальнейшее продвижение НАТО на Восток и игнорирование первопричин конфликта, а также попытку сорвать мирное урегулирование.