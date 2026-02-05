РФ приготовилась к «решительным контрмерам»: к чему приведет истечение ДСНВ

Москва исходит из того, что участники Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) больше не связаны обязательствами соглашения и вправе самостоятельно определять дальнейшие шаги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия собирается действовать «ответственно и взвешенно», формируя свою политику в сфере стратегических наступательных вооружений на основе анализа военной политики США и общей ситуации в стратегической области.
При этом в министерстве предупредили о готовности Москвы к «решительным военно-техническим контрмерам» в случае возникновения дополнительных угроз национальной безопасности.
«Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Тем не менее российская сторона заявила о сохранении открытости к политико-дипломатическим решениям. В МИД России отметили, что Москва готова к поиску путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправного и взаимовыгодного диалога при наличии соответствующих условий.
«Наша страна остаётся открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений», — сказано в сообщении.
Срок действия Договора о СНВ официально истек 5 февраля 2026 года, при этом Москва подтвердила готовность к обсуждению новых механизмов стратегической стабильности при соблюдении принципов паритета и взаимного уважения.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не собирается делать никаких демаршей перед истечением срока действия Договора о СНВ. По словам дипломата, отсутствие ответа Россия рассматривает как ответ.
Президент России Владимир Путин предложил американской стороне придерживаться количественных ограничений в связи с Договором о СНВ в течение всего года.