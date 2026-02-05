РФ приготовилась к «решительным контрмерам»: к чему приведет истечение ДСНВ

Тем не менее российская сторона заявила о сохранении открытости к политико-дипломатическим решениям. В МИД России отметили, что Москва готова к поиску путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправного и взаимовыгодного диалога при наличии соответствующих условий.