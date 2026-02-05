ПВО за ночь уничтожила 95 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, российские бойцы сбили 36 БПЛА в Краснодарском крае, 27 — Ростовской области, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь — в Белгородской области, два — в Крыму и один — в Волгоградской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что при налете дронов на Батайск пострадал водитель грузовика. Пять автомобилей и здание склада получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.