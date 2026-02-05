Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 5—6 февраля посетит эту страну с государственным визитом. В соответствии с программой в городе Исламабаде состоятся переговоры с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, Премьер-министром Шахбазом Шарифом, Главнокомандующим силами обороны — командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, а также первое заседание Совета стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.