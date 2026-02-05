Ричмонд
Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан — что в программе

В фокусе предстоящих контактов на высшем уровне — вопросы дальнейшего углубления узбекско-пакистанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с госвизитом Пакистан, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа 5—6 февраля посетит эту страну с государственным визитом. В соответствии с программой в городе Исламабаде состоятся переговоры с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари, Премьер-министром Шахбазом Шарифом, Главнокомандующим силами обороны — командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, а также первое заседание Совета стратегического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Речь пойдет о ключевых аспектах укрепления политического диалога, межправительственных, межпарламентских, деловых и межрегиональных связей.

Особое внимание стороны уделят:

наращиванию товарооборота;

продвижению проектов кооперации в области промышленности, транспорта и инфраструктуры, туризма;

продолжению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Собеседники обменяются мнениями по актуальной международной и региональной повестке.

По итогам переговоров ожидается подписание Совместной декларации и солидного пакета соглашений в приоритетных направлениях. Президент Узбекистана также примет участие в совместном бизнес-форуме представителей ведущих деловых кругов двух стран, добавили в пресс-службе.