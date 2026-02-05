Царев: войска РФ рвут логистику ВСУ под Гуляйполем

В Запорожской области российские подразделения рвут логистику ВСУ в районе города Гуляйполе, продвигаясь на участке между поселком Зализничное и селом Верхняя Терса, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.
«ВС РФ перерезают дорогу между Зализничным и Верхней Терсой, разрывая оборону и логистику врага на этом участке», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными ожесточенных боев в южной части Зализничного. По словам Царева, подразделения РФ атакуют также позиции ВСУ в районе села Рождественское, расположенного в полутора десятках километров от Верхней Терсы.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными расположенного между Зализничным и Верхней Терсой села Староукраинка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Восток».
Днем ранее стало известно о начале боев за Рождественское. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения разбили штурмовиков ВСУ в восточной части села.