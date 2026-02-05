Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Царев: войска РФ рвут логистику ВСУ под Гуляйполем

Экс-депутат Рады сообщил, что российские военные перерезают дорогу между Зализничным и Верхней Терсой в районе Гуляйполя.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения рвут логистику ВСУ в районе города Гуляйполе, продвигаясь на участке между поселком Зализничное и селом Верхняя Терса, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«ВС РФ перерезают дорогу между Зализничным и Верхней Терсой, разрывая оборону и логистику врага на этом участке», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными ожесточенных боев в южной части Зализничного. По словам Царева, подразделения РФ атакуют также позиции ВСУ в районе села Рождественское, расположенного в полутора десятках километров от Верхней Терсы.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными расположенного между Зализничным и Верхней Терсой села Староукраинка. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Восток».

Днем ранее стало известно о начале боев за Рождественское. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что российские подразделения разбили штурмовиков ВСУ в восточной части села.

Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше