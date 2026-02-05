Финляндия просит не называть гарантии Украине аналогом статьи 5 устава НАТО

Финские власти выступили против формулировки американских чиновников, в которой гарантии безопасности для Украины сравниваются с пятой статьей Североатлантического альянса о коллективной обороне, сообщила газета Politico со ссылкой на служебную переписку Госдепартамента США.
Журналисты отмечают, что указанный вопрос обсуждался в январе на встрече министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен с законодателями из Соединённых Штатов.
«Валтонен предостерегла от любых предложений о гарантиях безопасности, “подобных статье 5”, для Украины …» — сказано в статье.
Напомним, в конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины требуется согласовывать с российской стороной. Глава Госдепа выразил мнение, что американские власти проявили согласие по обязательствам перед Киевом. Он добавил, что все гарантии безопасности вступят в силу только после окончания конфликта.