Финляндия просит не называть гарантии Украине аналогом статьи 5 устава НАТО

Напомним, в конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины требуется согласовывать с российской стороной. Глава Госдепа выразил мнение, что американские власти проявили согласие по обязательствам перед Киевом. Он добавил, что все гарантии безопасности вступят в силу только после окончания конфликта.