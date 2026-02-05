Ричмонд
Трамп сделает объявление на неназванную тему

Американский президент выступит с объявлением, тем которого не раскрывается.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в четверг, 5 февраля, примет участие в Национальном молитвенном завтраке. Мероприятие начнётся в 8:30 утра по местному времени (16:30 мск) в Вашингтоне.

В 11:00 (19:00 мск), глава государства заслушает брифинг разведывательного сообщества, указано в расписании.

Вечером, в 19:00 (03:00 пятницы по московскому времени), Трамп сделает публичное заявление, тема которого пока не раскрывается.

Национальный молитвенный завтрак проводится с 1953 года и ежегодно собирает политиков, религиозных деятелей и общественных лидеров США.

Ранее Трамп сказал, что пока не отдает американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу или госсекретарю страны Марко Рубио в качестве своего преемника на посту президента.

