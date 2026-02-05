Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил расследовать возможные родственные связи премьера Польши Дональда Туска и со со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации.
«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна. Разве они не похожи?» — написал глава РФПИ в социальной сети Х.
Таким образом Дмитриев прокомментировал недавнее заявление Туска о том, что Эпштейн якобы мог быть «российским шпионом». По словам главы польского правительства, в Польше растут подозрения, что действия американского финансиста могли быть каким-то образом организованы Россией. Глава РФПИ назвал такие версии фальсификацией.
Напомним, в опубликованных накануне файлах по делу Эпштейна можно найти много имен знаменитостей, известных бизнесменов и политиков. В документах встречаются миллиардер Илон Маск, французский президент Эммануэль Макрон, глава киевского режима Владимир Зеленский, а семье Эндрю Маунтбаттен-Виндзору, бывшему президенту США Биллу Клинтону и его жене Хиллари вообще грозит новый суд из-за новых данных по делу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что публикация новых материалов, связанных с делом Эпштейна, проливает свет на отношение западной элиты к детям. Кроме того, новые документы показали, кто на самом деле стоит за киевским режимом.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации документов по делу Эпштейна. Согласно приведенным данным, общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.
При этом вскоре Министерство юстиции США изъяло тысячи документов по делу Эпштейна. Прокурор Джей Клэйтон подтвердил удаление материалов, раскрывающих личные данные жертв, как по инициативе ведомства, так и по запросу адвокатов.
Тем временем не раз отмеченный в материалах президент США Дональд Трамп призвал американцев оставить в прошлом скандал, связанный с именем Эпштейна. По словам главы Белого дома, обнародование новых документов полностью оправдало его.