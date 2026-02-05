Таким образом Дмитриев прокомментировал недавнее заявление Туска о том, что Эпштейн якобы мог быть «российским шпионом». По словам главы польского правительства, в Польше растут подозрения, что действия американского финансиста могли быть каким-то образом организованы Россией. Глава РФПИ назвал такие версии фальсификацией.