Дмитриев предложил проверить Туска на родство с Эпштейном после слов о РФ

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил провести проверку, чтобы установить, не имеет ли премьер-министр Польши Дональд Туск родственные связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Инициатива последовала после заявлений польского политика о том, что Эпштейн якобы мог быть «российским шпионом».
Дмитриев выразил сомнение в достоверности подобных утверждений и предложил внимательнее изучить возможные связи между Туском и Эпштейном, поставив вопрос о родстве — возможно, тайной семейной связи, включая версию о братстве или отцовстве.
В публикации в социальной сети Х* он обратился к пользователям с вопросом о внешнем сходстве политиков, намекая на необходимость проверки информации и сопоставления фактов.
Ранее сообщалось, что правительство Польши инициирует формирование «аналитической группы» для изучения возможной причастности граждан страны к деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.