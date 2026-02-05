Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предложил проверить Туска на родство с Эпштейном после слов о РФ

Глава РФПИ предложил выяснить, не является ли премьер-министр Польши родственником Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил провести проверку, чтобы установить, не имеет ли премьер-министр Польши Дональд Туск родственные связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Инициатива последовала после заявлений польского политика о том, что Эпштейн якобы мог быть «российским шпионом».

Дмитриев выразил сомнение в достоверности подобных утверждений и предложил внимательнее изучить возможные связи между Туском и Эпштейном, поставив вопрос о родстве — возможно, тайной семейной связи, включая версию о братстве или отцовстве.

В публикации в социальной сети Х* он обратился к пользователям с вопросом о внешнем сходстве политиков, намекая на необходимость проверки информации и сопоставления фактов.

Ранее сообщалось, что правительство Польши инициирует формирование «аналитической группы» для изучения возможной причастности граждан страны к деятельности американского финансиста Джеффри Эпштейна.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше