Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Трамп хочет установить статую Колумба на территории Белого дома

Американский президент планирует установить в Белом доме статую Христофора Колумба, которая была разрушена в 2020 году в ходе протестов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен установить у Белого дома восстановленную статую Христофора Колумба, снесённую протестующими в 2020 году. Об этом со ссылкой на три информированных источника сообщает The Washington Post.

По данным издания, планы по установки статуи пока не окончательны, решение может измениться.

Речь идёт о монументе, который был торжественно открыт в Балтиморе при участии президента Рональда Рейгана. Во время акций протеста в 2020 году памятник был сброшен в городской порт.

Позже группа итало-американских предпринимателей и политиков вытащила части статуи из воды.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Белом доме начали перестраивать секретный бункер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше