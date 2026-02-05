WP: Трамп хочет установить статую Колумба на территории Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен установить у Белого дома восстановленную статую Христофора Колумба, снесённую протестующими в 2020 году. Об этом со ссылкой на три информированных источника сообщает The Washington Post.
По данным издания, планы по установки статуи пока не окончательны, решение может измениться.
Речь идёт о монументе, который был торжественно открыт в Балтиморе при участии президента Рональда Рейгана. Во время акций протеста в 2020 году памятник был сброшен в городской порт.
Позже группа итало-американских предпринимателей и политиков вытащила части статуи из воды.
Ранее телеканал CNN сообщил, что в Белом доме начали перестраивать секретный бункер.